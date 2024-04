Forte agitação marítima impede navio de atracar no Funchal

O navio ‘Wind Surf’ não conseguiu atracar hoje no Porto do Funchal devido à forte agitação marítima.

Segundo a APRAM, o navio encontra-se em fundeadouro, depois de ter tentado atracar no Cais Norte e, posteriormente no Cais 3, sem sucesso.

O navio está em viagem transatlântica, num cruzeiro de 14 noites que começou em St. Maarten, nas Caraíbas, a 30 de Março, com escalas no Funchal e em Lisboa, onde termina esta viagem a 13 de Abril. A bordo viajam 124 passageiros e 208 tripulantes.

Segundo a administração dos Portos da Madeira, o navio primeiro informou que ia ficar em fundeadouro até às 20 horas, mas depois informou que irá deixar a Madeira em breve.

O Porto do Funchal recebe também esta quarta-feira o navio ‘Mein Schiff 6’, que já está acostado no Cais 2.

O ‘Mein Schiff 6’ também está em viagem transatlântica. Proveniente de Castries, St. Lucia, nas Caraíbas, traz 2.539 passageiros e 916 tripulantes.

Fica na Madeira durante 11 horas e tem saída prevista para as 18h00, com destino a Gibraltar, penúltima escala deste itinerário de 16 noites, iniciado na República Dominicana, a 29 de Março, com escalas em St. Vicent, St. Vicent e Grenadines, Bridgetown, Castries, agora Funchal, Gibraltar e Palma de Maiorca, términus da viagem a 14 de Abril.