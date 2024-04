UMa integra novo Centro de Excelência para a inovação pedagógica no Ensino Superior

A Universidade da Madeira é um dos parceiros do novo Centro de Excelência para a inovação pedagógica no Ensino Superior (SAPIEN - South and Atlantic Pedagogical Innovation & Excellence Network).

Com um orçamento global de 3 milhões e 750 mil euros, o SAPIEN, que reúne 9 parceiros, é financiado pelo PRR, tendo a Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) a missão de benificiário intermédio, no âmbito do programa 'Investimento RE-C06-i07 | Impulso Mais Digital 04/C06-i07/2023 - Submedida Inovação e Modernização Pedagógica no Ensino Superior - Criação de centros de excelência de inovação pedagógica'.

O SAPIEN é liderado pela Universidade Nova de Lisboa e, além da Universidade da Madeira, integra ainda as Universidades dos Açores, do Algarve e de Évora, os Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre e de Setúbal, e o Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior.

No protocolo que formaliza a criação do consórcio, as instituições comprometem-se a "promover a inovação pedagógica, com forte componente digital, privilegiando as áreas não-tecnológicas (ciências sociais, humanidades e artes); e consolidar dinâmicas institucionais de modernização pedagógica no ensino superior através de uma abordagem sistémica que privilegie práticas inovadoras eficientes na promoção de ensino de qualidade".

Na prática, a aposta passará por uma estratégia global assente em três linhas de acção: um modelo pedagógico centrado nos estudantes e nas suas aprendizagens, ajustado à co-construção do conhecimento e ao desenvolvimento de competências relevantes; o desenvolvimento profissional de docentes sobre metodologias de ensino e de avaliação alinhadas com o modelo pedagógico, com recurso a ferramentas digitais; e ambientes enriquecidos de aprendizagem, modernos e potentes, com integração significativa de recursos tecnológicos e digitais.

O consórcio cobre uma área geográfica extensa do sul do Continente, bem como as Regiões Autónomas, pretendendo-se que tenha um impacto relevante nas IES que o integram em termos da promoção da inovação pedagógica e da abordagem metodológica em rede, suportada nomeadamente numa plataforma colaborativa (Pedagogical Innovation Hub).