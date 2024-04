Cunha e Silva é número dois da lista de Albuquerque

É a surpresa de Miguel Albuquerque que o DIÁRIO antecipara. João Cunha e Silva é número dois da lista do PSD-M às eleições regionais, marcadas para 26 de Maio. O nome do presidente da Mesa do Conselho Regional foi há momentos apresentado aos membros da comissão política.

Seguem-se Jaime Filipe Ramos, José Prada, Rui Abreu, Rubina Leal, Clara Tiago e Joana Silva, Bruno Melim e Carlos Teles. Este são os 10 primeiros da lista dos social-democratas que estão neste momento reunidos em comissão política para análise e discussão da lista que vai a sufrágio dentro de 16 dias.

Brício Araújo e Sérgio Oliveira ocupam o 11 e 12 segundos da lista. O primeiro representa Santa Cruz e o segundo Câmara de Lobos. Em 22 surge o segundo elemento indicado pela JSD. André Pão, de seu nome. Antes, em 20 lugar, está Nuno Maciel que em Setembro foi em 28.º.

Confirmam-se as saídas de Carlos Rodrigues ou de Adolfo Brazão, como os próprios já tinham anunciado.