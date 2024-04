Colisão na via rápida causou um ferido

Duas viaturas colidiram esta manhã na via rápida, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, junto à saída do Campo da Barca.

O acidente provocou escoriações a um homem com cerca de 70 anos, que foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Contudo, o homem recusou depois ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram 7 elementos desta corporação, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.