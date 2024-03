"É sem dúvida uma noite de glória para a Madeira e para o Porto Santo. É uma noite em que há um reconhecimento transversal do trabalho que tem sido feito na Região Autónoma da Madeira no sector turístico e onde, naturalmente, se dá espaço a todos os colaboradores deste sector, todos os empresários, investidores, a todos aqueles que todos os dias acordam com um sorriso na cara para receber e para servir quem nos visita e fazer da Madeira um destino único", reagiu, desta forma, o secretário Regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, à tripla distinção da Região, na 31.ª Gala Europeia dos World Travel, que decorre em Berlim, na Alemanha.

Tripla distinção para a Região nos World Travel Awards Madeira é, pela 10.ª vez, o Melhor Destino Insular da Europa. O Porto Santo é melhor Destino de Praia e a Associação de Promoção da Madeira a melhor Entidade de Turismo Ricardo Miguel Oliveira , 06 Março 2024 - 20:47

Como noticiado pelo DIÁRIO, a Madeira conquistou pela 10.ª vez o galardão de melhor destino insular da Europa, o Porto Santo foi distinguido como tendo a melhor praia e a Associação de Promoção da Madeira como a melhor entidade de Turismo.

"Três prémios cada um no seu espaço. A Madeira, a praia do Porto Santo e o turismo da Madeira, na entidade Associação de Promoção da Madeira. É também uma forma de reconhecer todo o profissionalismo daquela equipa. Uma equipa com uma dedicação extrema, com uma vontade de divulgar, de comunicar, promover, de causar sensações e, acima de tudo, de permitir que as pessoas se deixem ir pela aquela que é a comunicação da Madeira fazendo uma descoberta neste destino, o nosso destino, que marca, sem dúvida alguma quem nos visita", disse Eduardo Jesus.

Reforça que esta é "uma noite memorável", mas acima de tudo "uma grande homenagem que se presta à Madeira, ao Porto Santo, aos profissionais deste sector e tudo aquilo de bom que tem sido feito pelo turismo".

Também na cerimónia foi anunciado que a Madeira será anfitriã de duas galas internacionais dos World Travel Awards no próximo mês de Novembro. Trata-se da gala dos World Golf Awards, marcada para o dia 22 do respectivo mês e da gala mundial dos World Travel Awards que irá se realizar no dia 24. Ambas terão lugar no Savoy Palace.

Os ‘World Travel Awards’ foram criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os sectores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade.

Galardões da Região nos ‘World Travel Awards’:

Melhor Destino Insular da Europa (Europe's Leading Island Destination)

2024 - 2023 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 - 2016 – 2014 – 2013

Melhor Destino Insular do Mundo (World's Leading Island Destination)

2023 - 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015

Melhor Destino de Praia da Europa (Europe's Leading Beach Destination) - Porto Santo

2024

Melhor Entidade de Turismo da Europa (Europe's Leading Tourist Board) - Associação de Promoção da Madeira

2024