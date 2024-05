Quarteto de Cordas 'Atlântico' actua no Royal Savoy

É já esta quarta-feira, dia 15 de Maio, pelas 21 horas, que o Hotel Royal Savoy, do Grupo Savoy Signature, acolhe um concerto de música de câmara pelo Quarteto de Cordas 'Atlântico' da Orquestra Clássica da Madeira.

Segundo nota à imprensa, "neste concerto será apresentado em Primeira Audição Absoluta a peça “Paisagem Sobre o Mar Azul” para harpa e quarteto de cordas, do jovem compositor madeirense Afonso Martins, uma peça que foi distinguida com o Primeiro Prémio na categoria Composição do Concurso “Prémio Jovens Talentos 2023 do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira”. Neste concerto será ainda interpretado o Quarteto em Ré Maior do período clássico do austríaco Mozart, e o Quarteto nº 3 “Mishima" do período do atual de Philip Glass".

Afonso Martins nasceu na Ilha da Madeira, em 2002 e em 2020 concluiu o Curso Profissional de Instrumentista Cordas e Teclas (Guitarra) no Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Actualmente encontra-se a frequentar o curso de Licenciatura em Variante de Composição, Direção e Formação Musical na Escola Superior de Música de Lisboa.

Quanto ao Quarteto de Cordas 'Atlântico', este é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes das cordas cujos protagonistas são Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo e terá como a artista convidada Jéssica Sá na harpa.

Bilhetes custam 15€ (preço único) disponíveis na Recepção do Hotel Royal Savoy.