Os sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registaram ao início da madrugada de hoje um sismo ao largo da Madeira, mais precisamente a Nordeste do Porto Santo.

O sismo ocorreu às 00h43 e teve uma magnitude de 2.0 na escala de Richter. Deu-se a uma profundidade de 27 quilómetros.