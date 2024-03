Historial do Jazz madeirense exposto no Porto Santo

Está patente numa sala no antigo edifício dos Paços do Concelho, uma exposição sobre a história do JAZZ na Madeira.

Inúmeros retratos, muitos deles do século passado, fazem a história do jazz, reconhecendo vários músicos de referência regional e nacional, e que se notabilizaram ao longo dos anos no meio musical, com incidência para o mundo do jazz.

A referida mostra pode ser visitada todos os dias úteis, das 10h às 12h30 e 10h às 17h30, e no fim-de-semana das 10h às 13h.