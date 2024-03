Capitania emite primeiro aviso para o mau tempo que se aproxima

A Capitania do Porto do Funchal emitiu o primeiro aviso de mau tempo no mar e, por consequência, nas costas sobretudo a norte da Madeira e no Porto Santo, no caso ainda na fase menos gravosa tal como previsto pelo IPMA (ondas que podem atingir até 11 metros de altura entre os dias 7 e 8), sendo que no caso da autoridade marítimo-portuária o Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira, corresponde a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção.

A primeira recomendação vai para os proprietários e armadores das embarcações para que adoptem "as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", extensível "à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

O aviso para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06h00 de 7 de Março, aponta para vento em "Var fraco a bonançoso, tornando-se de Oeste moderado a fresco durante a tarde e Noroeste muito fresco a forte durante a noite", sendo que a visibilidade será "boa, por vezes moderada", e neste primeiro aviso a ondulação ainda está relativamente baixa dada a previsão mais gravosa do IPMA: "Costa Norte: Ondas Noroeste 2 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir do meio da noite; Costa Sul: Ondas Oeste/Sudoeste 1 a 1,5 metros, sendo inferiores a 1 metro na parte mais leste, aumentando para 2 a 3 metros durante a noite."

Como habitual, a Capitania recomenda:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;