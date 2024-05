Mais de sete mil abrilhantam Festa do Desporto Escolar

A edição de 2024 da Festa do Desporto Escolar irá contar com mais de sete mil participantes, e tem a particularidade de marcar o regresso da cerimónia de abertura ao Estádio do Marítimo.

“Um evento desta grandeza, considerado como o maior em termos desportivos a realizar na Região está de regresso ao seu grande palco, ao Estádio do Marítimo, permitindo assim dar a devida dimensão aquilo que é uma grande festa não só do desporto, não só das escolas da Região mas de toda a população madeirense”, fez questão de salientar Jorge Carvalho, secretario regional da Educação, Ciência e Tecnologia durante a apresentação da edição deste ano, que teve lugar no Madeira Shooping, um espaço que volta a integrar a ‘Festa’ ao acolher várias actividades desportivas ao longo do evento.

Mais de cinco mil alunos em representação de 137 escolas e instituições ligadas ao ensino estarão envolvidos durante os seis dias de competição, onde irão proporcionar momentos únicos nas mais de 14 modalidades que estarão presentes no evento.

A estes há que contar ainda com os mais de dois mil participantes que irão dar cor, brilho, movimento e espectáculo à cerimónia de abertura que está agendada para as 19h30 desta sexta-feira no Estádio do Marítimo, e cujo o tema escolhido é ‘Vozes de todos os tempos’.

Esta Festa do Desporto Escolar é sem dúvida “o momento de exaltação do desporto, através de um evento que é já uma referência nas práticas educativas na Região. Desta forma promovemos a actividade física, hábitos de vida saudável, mas também fomentamos a socialização entre todos os participantes”, reforçou ainda Jorge Carvalho, enaltecendo também “o trabalho e a dedicação da equipa dos professores, nas respectivas escolas, com os seus alunos, para depois desfrutarem deste ambiente festivo”.

A competição, agendada entre o dia 20 e 24 de Março volta a ter lugar nos mais diversos espaços desportivos do concelho do Funchal, bem como em algumas infra-estruturas no concelho de Câmara de Lobos e Machico.

A consagração dos grandes vencedores da ‘Festa’ deste ano acontece no dia 24, sexta-feira durante a cerimónia de encerramento a ter lugar no Jardim Municipal a partir das 17 horas.