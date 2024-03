Porto do Funchal recebe dois navios e mais de 6.500 pessoas

O Porto do Funchal recebe esta quarta-feira, 6 de Março, dois navios de cruzeiros, o Marella Explorer e o Mein Schiff 1, ambos posicionados na rota CAI - Cruise in the Atlantic Islands.

Os dois navios que estão a cumprir itinerários de 7 noites pelas ilhas da Madeira e de Canárias estão a movimentar um total de 6.584 pessoas, das quais 4.766 são passageiros.

O Marella Explorer chegou de Lanzarote e fica na Madeira durante 11 horas. A bordo, traz 1 852 passageiros e 797 tripulantes. O navio parte às 18 horas com destino a La Palma.

O Mein Schiff 1 começou a viagem em Grã-Canária a 3 de Março, seguiu-se o Funchal e depois, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, terminando a viagem no porto de origem no próximo domingo.