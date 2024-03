Presidente do PSD no Curral das Freiras coloca lugar à disposição

Manuel Salustino, autarca social-democrata de maiorias obsolutas na Freguesia do Curral das Freiras, está indignado como presidente da comissão política pelo facto de ver os militantes fregueses do Curral das Freiras estarem condicionados de pagar quotas do PSD a fim de participarem na votação interna que ocorre dia 21 Março.

É uma ofensa a estes militantes que têm de ter direito a opção de escolha nas eleições internas do PSD Madeira e se sou eu o obstáculo para que esta democracia esteja presente neste acto eleitoral, coloco já aqui o meu lugar de comissão política à disposição, visto que apoio a título pessoal e de militante o outro candidato, Manuel António. Estes militantes do Curral das Freiras merecem respeito porque são estes que têm ajudam às maiorias que têm acontecido na última década no Curral das Freiras. E não há a necessidade desta situação quando o voto é escrutínio secreto em que cada militante na sua consciência vai decidir o que é melhor para o PSD Madeira. Manuel Salustino