IPMA reforça possibilidade de queda de neve na Madeira

A mais recente previsão do IPMA para o estado do tempo para amanhã, aponta para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, possibilidade rara neste inverno, mas possível com a aproximação de uma frente polar.

Chuva e aguaceiros a partir da manhã de quinta-feira, mais frequentes nas vertentes norte e nas terras altas da

ilha da Madeira, com "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera no último relatório actualizado às 6h45 desta quarta-feira.

Além do vento que poderá soprar forte nas terras altas, com rajadas até 80 km/h até ao fim da tarde, o IPMA prevê ainda o agravamento do estado do mar, com um aviso laranja para a agitação marítima que pode trazer ondas de até 11 metros de altura.