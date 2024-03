Lobo Marinho cancela viagens de amanhã devido a más condições meteorológicas

As viagens entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, programadas para esta quinta-feira, dia 7 de Março, às 8 horas (FNC-PXO) e às 18 horas (PXO-FNC), serão canceladas "devido às más condições meteorológicas previstas que impossibilitam a atracação do navio, no Porto Santo, em condições de segurança", informou hoje a Porto Santo Line (PSL).

Em comunicado de imprensa, a empresa assegura que "as passagens agendadas para este dia, serão automaticamente remarcadas para a viagem do dia seguinte, sexta-feira, dia 08 de Março".

Adicionalmente, as viagens desta sexta-feira serão antecipadas para as 8 horas (sentido Funchal - Porto Santo) e para as 16 horas (Porto Santo - Funchal), "tendo em vista "fazer face aos constrangimentos meteorológicos, aos quais a PSL é alheia, e por forma a garantir a ligação entre ilhas aos nossos passageiros e carga, as viagens".

Para alteração das passagens para outra data, os passageiros poderão contactar a PSL através do telefone (+351 291 210 300) ou via e-mail ([email protected]), de 2.ªf a domingo, das 9h às 12h30 e das 14h às 19h.

Podem ainda dirigir-se a um dos balcões da companhia, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (de 2.ªf a 6.ªf, das 8h30h às 18h), Estrada Monumental (de 2.ªf a domingo, das 9h às 20h), Cais do Funchal (de 2.ªf a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h) ou na Rua D. Estevão de Alencastre, no Porto Santo (de 2.ª a 6.ªf, das 10h às 18h).