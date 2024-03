PSP Madeira já recebeu um total de 42 veículos

O Comando Regional da PSP da Madeira recebeu, esta manhã, mais 12 carros-patrulha e quatro veículos descaracterizados do Governo Regional, completamente assim a “última entrega” no âmbito do protocolo de colaboração entre as duas entidades.

Desde 2019, altura em que se iniciou a colaboração com o Governo Regional, a PSP-Madeira contou com um apoio que ronda os 2 milhões de euros. "Dos quais 1 milhão e 100 mil euros foram para viaturas, 600 mil euros em obras, 100 mil euros em anéis informáticos e mais 100 mil euros em outros equipamentos", esclareceu, acrescentando que ao todo foram adquiridos 22 carros-patrulha, uma viatura todo-o-terreno, quatro viaturas descaracterizadas, três viaturas de transporte de pessoal, dois postos móveis e 10 motociclos.

Além disso, o Luís Simões realçou também a existência de obras no edifício da Penteada, "que permitiu alargar o número das equipas cinotécnicas", bem como o Centro de Comando Operacional, que também está "prestes a ser inaugurado e pronto para receber a videovigilância do Funchal, o que será também um importante salto qualitativo no Comando Regional da PSP-Madeira".

Governo disposto a criar uma cooperativa de habitação exclusiva para os polícias O presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou esta manhã que o executivo madeirense está disposto a negociar a construção de uma cooperativa de habitação exclusiva para os agentes de autoridade e suas famílias.

"Apreciei o modo como os polícias da Madeira realizaram os seus protestos" Em mais uma cerimónia, que decorreu esta manhã no Comando Regional, por ocasião da entrega de 16 novas viaturas à Polícia de Segurança Pública, o Comandante Regional da PSP, Luís Simões, elogiou a postura dos agentes madeirenses durante os protestos que se realizaram recentemente no Funchal.

Em algumas matérias, Luís Simões considerou que o Comando Regional da Madeira "está bastante melhor" do que a generalidade dos Comandos do continente. No entanto, realçou que existem situações "onde está longe do desejável", designadamente em matéria de instalações

Nesse sentido, para os novos projectos a serem apresentados ao Governo Regional, durante 2024, o superintendente chefe salientou que a "prioridade" passa pela melhoria das esquadras regionais.

"Temos dois projectos para a esquadra da Ponta do Sol e Santa Cruz, que terão que ser lançados os concursos e serem iniciadas as obras, por isso já há perspectiva de melhoria. Mas temos ainda Machico e Porto Santo sem solução definitiva à vista, como também a Calheta", disse, sublinhando que, de facto, algumas destas instalações "não têm condições nem para os profissionais de polícia nem para os cidadãos".

O protocolo celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública, em Fevereiro de 2006 e renovado em Setembro 2019, define que 30% da receita proveniente das contra-ordenações ao Código de Estrada cobradas na Região devem reverter para a aquisição de viaturas, equipamentos ou na concretização de obras para o Comando Regional da PSP.