Câmara do Funchal bate recorde para a Cultura

O orçamento da Câmara Municipal do Funchal para a cultura chega neste ano de 2024 a 6,5 milhões de euros e no próximo ano esse valor será ainda superior, garantiu a presidente da Câmara, comprovando assim a aposta da autarquia nesta área. Em termos de peso, o valor afecto a esta área representa 4,6% da totalidade do orçamento funchalense. “Não há história nem lembrança de ter um orçamento destes para a cultura ao longo das décadas de vida do Funchal”, declarou Cristina Pedra esta manhã na apresentação pública da 50.ª Feira do Livro do Funchal. O evento âncora decorre de 1 a 10 de Março e homenageia os escritores madeirenses Ana Teresa Pereira, Maria de Mendonça, Maria Aurora e José António Gonçalves, estes três últimos a título póstumo.

“Dou-vos a minha palavra de que não será menor o orçamento do próximo ano, assumo aqui o compromisso convosco em que será aumentado o valor, feito com parcimónia, analisando os projectos, mas fazendo com que a cultura possa crescer, possa se desenvolver e que consigamos evoluir como cidadãos, como munícipes nesta tão grandiosa área”, acrescentou a responsável pelo Município, comprometendo-se com o crescimento do financiamento público para as artes e artistas.

Esta é uma edição especial da Feira do Livro, são 50 anos de edições ininterruptas que trazem à cidade livros, autores, artistas, conversas, exposições, espetáculos, concertos e outras iniciativas que dinamizam o coração do Funchal. Este ano foram investidos 150 mil euros, mobilizadas 152 pessoas na programação e 45 na programação. Valter Hugo Mãe, Paulo de Carvalho, Tiago Nacarato, Ana Cristina Pereira, Pedro Chagas Freitas, os Napa, Catarina Furtado, Cláudia Lucas Chéu e Carlos Alberto Moniz são alguns dos convidados.

A Feira do Livro do Funchal 2024 fica marcada pela presença de 27 standes de 26 editores e por uma programação “muito intensa e diversificada”, como sublinhou a presidente da CMF. Incluirá quatro instalações no espaço público, três animações de rua, dez lançamentos de livros com o apoio do Município, uma exposição, 13 concertos, oito espetáculos, duas sessões de cinema, 41 de autógrafos, 12 apresentações de livros, duas conversas e um momento de declamação.

Toda a programação está disponível nas redes sociais.