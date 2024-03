Criminalidade violenta e grave baixou na Madeira em 2023

Ontem, um jovem turista, de 19 anos, foi esfaqueado quando caminhava na Praça do Povo, no centro do Funchal, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela EMIR e ficou internado no hospital. Os contornos deste incidente ainda não são conhecidos. Não se sabe, por exemplo, se os ferimentos resultaram de alguma agressão ou de uma tentativa de furto violento. No entanto, o episódio suscitou dezenas de comentários nas redes sociais, com alguns cidadãos alarmados com o aumento da criminalidade violenta na Madeira e a dizer que o nosso arquipélago já “parece Joanesburgo”. Será mesmo assim?