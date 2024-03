Tráfego automóvel no Funchal já é o mais caótico do país

Um estudo sobre o tráfego automóvel em 87 cidades mundiais coloca a capital madeirense como o pior caso de Portugal. Os condutores demoram mais tempo a percorrer 10 quilómetros do que em cidades como Mumbai (Índia) ou Barcelona (Espanha). A população tem sido ‘empurrada’ para a periferia, o que tem contribuído para tornar a via rápida cada vez mais lenta. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Outro assunto em destaque são as 15 propostas das candidaturas às eleições do próximo domingo para melhorar a segurança pública na Madeira. A maioria dos partidos e coligações defende mais recursos, incentivos e melhores equipamentos e instalações para as autoridades policiais.

Há uma notícia que anuncia a retoma dos voos directos da TAP e da Easyjet para o Porto Santo. A companhia britânica lança a operação no dia 24. A oferta no Verão será superior a 85 mil lugares, entre ligações regulares e charter.

Entretanto, ficamos a saber nesta edição que votaram 93% dos que pediram voto antecipado na Região. Dos 2.398 que estavam inscritos no nosso arquipélago, apenas 165 não foram ontem às urnas.

Por fim, fica a mensagem de André Loja, organizador da ‘Atlantis Bitcoin’, evento que ficou marcado pela ausência de Miguel Albuquerque: “A Madeira não pode depender apenas do Turismo”.