'Queen Anne' trouxe 3.600 pessoas que foram recebidas com folclore e carreiros do Monte

O navio 'Queen Anne' fez, esta manhã, a sua estreia no porto do Funchal, onde foi recebido por um grupo de folclore, bem como pelos carreiros do Monte. A bordo chegaram 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes, que vão pernoitar na Região, saindo amanhã pelas 17 horas, rumo a Lanzarote.

Como forma de assinalar esta primeira passagem pela Madeira, o Clube de Entusiastas de Navios (CEN) organizou uma exposição com fotografias e miniaturas de navios, que recupera as anteriores visitas ao Funchal de cruzeiros da Cunard. Na inauguração da mesma participaram a comandante do ‘Queen Anne’, Inger Klein Thorhauge, e a vogal do conselho de administração dos Portos da Madeira (APRAM), Isabel Figueiroa.

A cerimónia de troca de placas vai decorre apenas amanhã, quarta-feira, pelas 10 horas, com a presença da presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, e de Inger Klein Thorhauge, que é a primeira mulher a comandar um navio da Cunard. O rebocador ‘Ponta do Pargo’, da APRAM, vai acompanhar a partida do ‘Queen Anne’, assinalando o momento com uma saudação de água.

A Madeira e a Cunard tem uma ligação especial. O Queen Marry 2 fez aqui a sua escala inaugural, e agora, 20 anos depois, o Queen Anne dá-nos a mesma honra, o que revela a importância e notoriedade do nosso porto para a indústria dos cruzeiros Paula Cabaço

Nas últimas duas décadas, os navios da Cunard efetuaram 112 escalas, transportando perto de 205 mil passageiros. “O Queen Elizabeth e o Queen Victoria são presenças habituais na passagem de ano na Madeira, e para a deste ano já está confirmada a vinda do Queen Anne”, acrescentou a responsável pela autoridade portuária regional.

A estreia do ‘Queen Anne’ no Funchal acontece 20 anos depois da primeira passagem pela Madeira do ‘Queen Mary 2’, na altura o maior navio de cruzeiro do mundo. Construído nos estaleiros italianos da Fincantieri, e lançado ao mar no passado dia 24 de Abril, o ‘Queen Anne’ tem capacidade para transportar 2.996 passageiros e 1.225 tripulantes. É o segundo maior navio da companhia com 323 metros de comprimento, só ultrapassado pelo ‘Queen Marry 2’ (345 metros), que continua a ser o mais antigo da frota da Cunard.

O agenciamento do ‘Anne’, está a cargo da Blatas, Lda (Blandy Shipping), agente de navegação da Cunard desde 1905. O primeiro registo de uma escala de navio cruzeiro da Cunard, na Madeira, remonta a esse ano, com a escala do navio Caronia, fundeado na baía do Funchal, na altura já agenciado pela Blandy Brothers & CA.