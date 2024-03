Margarida Magalhães entrega carta de desfiliação do PAN

A autarca do PAN em Santa Maria Maior, Margarida Magalhães, entregou esta quarta-feira, 6 de Março, a carta que oficializa a sua desfiliação do partido anunciada em Setembro de 2023, após o afastamento de Joaquim Sousa da direcção da estrutura política regional.

Em nota emitida, Margarida Magalhães assume-se "em rota de colisão com Inês Sousa Real", líder nacional do partido, devido à sua "postura de profundo desrespeito estatutário e institucional" com o afastamento "ilegal" de Joaquim Sousa e com a falta de comunicação da sua deslocação à Madeira.

A autarca considera que a actual direcção "não percebe que ter muita gente insatisfeita, por perseguição e purgas, afasta as pessoas". Considera que com Inês Sousa Real "os militantes deixaram de ser importantes e aqueles que pensam de modo diferente passaram a ser afastados muito ao estilo estalinista ou putinista".

Desde que Inês Sousa Real assumiu o controle de opinião no PAN, já mais do que uma vez o Tribunal Constitucional chumbou atos praticados pela direção da mesma, já rejeitou os Estatutos anteriores, prepara-se para rejeitar os atuais e recentemente reconheceu razão ao Porta-Voz do partido na Madeira, que foi afastado ilegalmente antes das eleições legislativas regionais, em mais uma das já famosas purgas políticas perpetradas pela atual liderança, que incluem inúmeros processos disciplinares internos e anúncios públicos de expulsão de militantes por delito de opinião. No PAN pratica-se a “lei da rolha” e a expurga interna. Margarida Magalhães

A única autarca do partido com pelouro atribuído em todo o país decide afastar-se do partido, passando a independente.