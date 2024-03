Actualizações salariais nos bombeiros voluntários vão avançar com retroactivos a Janeiro

A actualização salarial dos profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários vai mesmo avançar, contando com retroactivos desde Janeiro. Esta foi uma das garantias dadas por Pedro Ramos, na passada sexta-feira, no decorrer de uma reunião com a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.

De acordo com nota dos sindicatos, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil também indicou um reforço do financiamento destas associações humanitárias, o que deverá reflectir-se na contratação de mais efectivos.

"Fomos informados que, neste momento, o Governo está em gestão e uma vez que o orçamento para 2024 não foi aprovado, a despesa apenas será realizada em duodécimos. A gestão corrente de todos os serviços da RAM terá como referência o orçamento de 2023", indica em nota enviada hoje à imprensa.

A ANBP/SNBP pediu que seja dada um aumento no mínimo, de 52,63 euros. "Todos sabemos que o Governo Regional não pode aprovar ou discutir Estatutos Profissionais, dado que essa matéria é uma competência da Assembleia da República e do Governo. No entanto, pode discutir e aprovar as portarias de condições de trabalho e a respetiva tabela salarial, nas quais estão representados os sindicatos que representam esses trabalhadores, entidades patronais e Governo", recorda.

"A ANBP e SNBP consideram que, no âmbito da gestão atual e observando o orçamento de 2023, tudo deve ser feito para os Bombeiros terem, no mínimo, um aumento igual ao da função pública com retroativos a janeiro de 2024. Desta forma, teriam um aumento anual, ao exemplo de todos os outros trabalhadores e, posteriormente, seria realizado um acerto na tabela salarial assim que a portaria para as condições de trabalho fosse aprovada", indica.

A ANBP e SNBP vão continuar a acompanhar todo o processo.