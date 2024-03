SESARAM empenhado na redução das infecções hospitalares

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) está emprenhado em implementar medidas com vista à redução das principais infecções hospitalares, nomeadamente nos serviços de Medicina Interna, Medicina Intensiva, Cirurgia e Ortopedia.

Em nota enviada às redacções, a empresa pública da área da Saúde recoda a assinatura de adesão ao protocolo 'Stop Infecção Hospitalar 2.0', que aconteceu em 2022, notando que esse protocolo engloba 22 instituições, das quais 10 eram já participantes da sua versão anterior.

"A segunda versão do projecto está a decorrer com alterações no modelo de melhoria contínua da qualidade, com base numa gestão visual", refere o SESARAM, esclarecendo que "em todos os serviços serão colocados quadros Kamishibai, onde se poderá visualizar a adesão às intervenções que têm por objectivo prevenir as infecções já referidas". Esse quadro será testado, como projecto-piloto, no serviço de Medicina Intensiva, no âmbito da prevenção da pneumonia associada à intubação. Seguirse-se-á a implementação faseada nos restantes serviços.

"Esta é a principal meta do Projecto Stop Infecções Hospitalares 2.0, uma iniciativa da Direcção-Geral da Saúde, operacionalizado pela Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM (UL-PPCIRA), em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e o apoio técnico-científico do Institute for Health Improvement", diz a mesma fonte.

O SESARAM tem, ao nível deste projecto uma função acrescida de mentoria de outros quatro hospitais, quer no continente, quer nos Açores, acompanhando o desempenho da implementação das medidas nessas unidades.