Foi esta tarde apresentado, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), mais um número da revista ‘Arquivo Histórico da Madeira’, o sexto desta nova série. A publicação, que tem coordenação de Nuno Mota, conta com 17 artigos, de 16 investigadores, sobre os mais variados temas da cultura da Madeira e das ilhas atlânticas.

A apresentação deste novo número coube a Fátima Barros, antiga directora, primeiro, do Arquivo Regional da Madeira e, depois, do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. Foi, precisamente nessa qualidade que teve um papel determinante na “refundação” da revista que nasceu em 1931 e que actualmente é aditada apenas em formato digital, publicação que deve ser encarada, na sua opinião, como um prenúncio da criação da actual Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM), que viria a ter um papel mais activo na edição e na investigação científica.

A investigadora e antiga gestora lembrou que as mudanças operadas na revista em 2019 foram muito impulsionadas pela desadequação de algumas séries que integravam a publicação, bem como pelo “emagrecimento” do quadro de pessoal do Arquivo e da Biblioteca Pública, que tornou insustentável o formato vigente.

A par disso, Fátima Barros, apontada por Eduardo Jesus como “mãe desta nova versão”, destacou que as alterações efectuadas foram, igualmente, ditadas pela necessidade “de uma outra diversidade temática”, retomando “os seus primórdios” e alargando, nesse alcance, à colaboração de investigadores externos do ABM.

Entre os investigadores que assinam artigos neste novo número contam-se Ana Salgueiro, Fátima Barros, Joana Silva, Isabel Drumond Braga, Teresa Florença, Paulo Ladeira, Dinis Gouveia Pacheco, Paulo Esteireiro, Fernando Tavares Pimenta, Santiago de Luxán Meléndez, Samuele Goury, Ana Madalena Trigo de Sousa, Jorge Freitas Branco, Bruno Abreu Costa, Odete Souto e Susana Caldeira.

Na ocasião, Eduardo Jesus, além de agradecer a colaboração de todos estes investigadores, realçou a importância da existência desta revista para a sustentabilidade da nova direcção regional como uma unidade de investigação. “Não importa ter uma revista científica que não tenha este conjunto de requisitos e esta qualidade assegurada dos trabalhos que são aqui publicados”, sustentou o secretário regional de Turismo e Cultura.

O governante aproveitou o momento para destacar a importância das doações feitas à Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, não só para o engrandecimento do acervo da instituição, mas também para contribuir para novas linhas de pesquisa, algumas das quais com reflexos nos vários números da revista.

Eduardo Jeus notou que as doações "têm impulsionado uma fonte de conhecimento diferente", ao mesmo tempo que são a demonstração clara da capitalização da confiança junto da comunidade madeirense, directamente relacionada com o referido aumento.

No entender do secretário regional, a revista tem "merecido um espaço muito próprio" e assume-se, cada vez mais, como um meio de disponibilizar conhecimento a diferentes grupos, entre o académico ou população em geral.