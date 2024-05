Mesclarte celebra 10 anos com "chave de ouro"

O ‘Mesclarte´24 - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas’ vai realizar-se nos 11 e 12 de Maio, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e, tal como nas anteriores edições, vai contar com um programa recheado com várias conversas para debater o tema 'Reinventar a Tradição'.

Na apresentação oficial, que se realizou esta manhã na Loja do Artesanato da Madeira do IVBAM - Instituto Do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, Sérgio Nóbrega, presidente da Associação das Indústrias Criativas (AIC) explicou que esta edição celebra os 10 anos do evento, que este ano vai contar com a presença do ministro da Cultura e Indústrias Criativas e ministro do Mar de Cabo Verde, Abraão Vicente.

"Ao longo destes dez anos temos estado com este diálogo de comparação com os agentes da cultura e das indústrias criativas do eixo atlântico que falam português, nomeadamente Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, também Angola, Moçambique e agora está na altura de fechar o ciclo e de centrar as atenções para o Brasil tentando fechar este triângulo atlântico", afirmou, acrescentando que neste período marcaram presença no evento mais de 200 agentes culturais de todos estes países, o que se possibilitou o trabalho em rede. "O objectivo é esse gerar cooperação, trocas de contactos e projectar o futuro", sublinhou.

Nesta edição, a acção principal vai decorrer no salão nobre da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, no sábado, a partir das 15 horas. "Vão haver várias intervenções, vários testes de convidados que escolhemos para interpretar o tema deste ano", disse o organizador, acrescentando que na noite de sábado haverá ainda espaço para um concerto. Já para domingo, vão existir várias acções a decorrer em vários locais da Região, possibilitando assim o conhecimento do que é feito a nível regional.

Além disso, também a partir do dia 11, no hall da Assembleia Legislativa, que terá entrada gratuita, estará em exposição dos DDIARTE, que mostrar os trabalhos mais importantes ao longo destes 20 anos da dupla de fotógrafos. "Também teremos artesãos do IVBAM a trabalhar ao vivo, bem como o Legado, que é um programa que vai ser gravado ao vivo pelo arqueólogo Daniel Sousa, onde será feita uma abordagem ao património da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens. Por fim, também existirá uma homenagem pública à Teresa Brazão e a homenagem de Mérito e Excelência ao Abraão Vicente", esclareceu.

Foto João Sá e Sousa

É um evento muito importante, porque tem aqui a cooperação de várias origens, neste caso com a grande preocupação de envolver a Macaronésia, o que traz até o debate multiculturalidade que caracteriza estas zonas insulares. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

A Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas – hoje também denominada de ‘Mesclarte’ – é um evento organizado pela Associação das Indústrias Criativas (AIC), que conta com o patrocínio do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal e tem o DIÁRIO e a TSF-M como ‘media partner’ oficiais.

Temos aqui vários exemplos desta diversidade que nos enrique e, por isso, é que nós desde a primeira hora, numa ilha que por vezes não dá muita margem de manobra àqueles que arriscam e são resilientes, percebemos que era nosso dever também dar este apoio, porque achamos que temos que dar sempre, e em cada dia, o máximo de informação e de dados para que os nossos leitores, seguidores e críticos tenham o maior número de dados para fazerem as melhores opções e escolhas conscientes. (....) Acho que demos um contributo para alguma maturidade social, na forma como vê todos estes criadores e os respeita. Houve gente que passou das margens para o centro das atenções e esse também é um mérito desta Cimeira Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da Empresa Diário de Notícias