Libertados cerca de 300 alunos raptados de uma escola na Nigéria

Os 287 alunos raptados por homens armados numa escola do noroeste da Nigéria, no início de março, foram hoje libertados, anunciou o governador do estado de Kaduna.

"Os alunos raptados da escola de Kuriga foram libertados sem ferimentos", declarou em comunicado Uba Sani.

O responsável, que não deu mais pormenores sobre a libertação das crianças, raptadas em 07 de março, agradeceu ao Presidente do país, Bola Tinubu, "particularmente por garantir" que estas "fossem libertadas ilesas".

Tinubu tinha prometido resgatar os alunos "sem pagar um cêntimo" pelo resgate.

Os raptos de estudantes de escolas no norte da Nigéria são comuns e têm sido fonte de preocupação desde 2014, quando extremistas islâmicos raptaram mais de 200 raparigas da aldeia de Chibok, no estado de Borno.

Nos últimos anos, os raptos têm-se concentrado nas regiões noroeste e centro do país africano, onde dezenas de grupos armados visam com frequência camponeses e viajantes em troca de resgate.