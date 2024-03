Novas gerações visitam Ribeiro Frio num compromisso com o património natural

A secretária regional de Agricultura e Ambiente visitou, hoje, o Ribeiro Frio, local que será visitado ao longo de três dias pelas “novas gerações”, no âmbito do Dia da Árvore. Rafaela Fernandes explicou que o tema deste ano é ‘Floresta Inovação: soluções para o futuro’, sendo que o Governo Regional quer envolver todas as gerações no comprometimento para com o património natural.

As actividades que estão a ser desenvolvidas estão integradas nas comemorações dos 25 anos da distinção da UNESCO à Floresta Laurissilva. “Quando falamos do património natural, falamos numa perspectiva de todos nós sabermos viver no património natural que temos”, disse Rafaela Fernandes, acrescentando que o usufruto da floresta deve ser feito de forma respeitosa.

Questionada sobre o balanço dos 25 anos de distinção da Laurissilva como Património da UNESCO, a governante referiu que temos reconhecimento em toda a comunidade internacional “para tudo aquilo que tem acontecido na Madeira”. Por outro lado, quis ressalvar o trabalho feito pelo Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, não esquecendo os Sapadores Florestais e os Vigilantes da Natureza, a quem se junta da Polícia Florestal.

Quanto ao processo de reconhecimento das Levadas como património cultural, Rafaela Fernandes garante que já houve avanços. "Ainda este mês de Fevereiro foram entregues algumas informações que foram solicitadas", disse, acrescentando que o processo está "no bom caminho".