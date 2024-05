CDU quer "reforçar a voz dos trabalhadores" na Assembleia

A candidatura da CDU às próximas Eleições Regionais realiza, hoje, um conjunto de acções de contacto com trabalhadores junto a empresas e locais de trabalho. O objectivo é sublinhar a necessidade de garantir o reforço da voz dos trabalhadores no parlamento com mais votos e mais deputados da CDU.

Junto à Horários do Funchal, Ricardo Lume lembrou que "a CDU tem sido a voz dos trabalhadores no Parlamento Regional, mas também tem sido através da intervenção dos candidatos e ativistas da CDU nas empresas e locais de trabalho, que num altura onde existe um brutal ataque aos direitos laborais, tem sido possível avançar em alguns direitos".

Deu como exemplos a a reposição do subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração pública e o seu alargamento aos trabalhadores das empresas públicas regionais, bem como as "conquistas dos trabalhadores do CARAM e da ARM que entre outros direitos foi assegurado nos acordos de empresa, as 35 horas de trabalho semanal".

Entre outras medidas, Ricardo Lume também destaca a aplicação dos 25 dias úteis de férias para os trabalhadores da administração pública e para os trabalhadores das empresas públicas regionais.

"No Parlamento Regional, somos a única força política que dá voz ás justas reivindicações de quem trabalha e que apresenta soluções. Nas empresas e locais de trabalho são os candidatos e activistas da CDU que estão na vanguarda da luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores e pelo aumento dos salários", afirma o candidato da CDU.

O porta-voz da iniciativa concluiu dizendo que "os trabalhadores da Região sabem que quando é para lutar pelos direitos, lutar contra as injustiças laborais, lutar contra a precariedade laboral e a exploração, é com a CDU que podem contar".