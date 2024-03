Erasmus+ leva 10 alunos da Escola da Torre a Canárias

Dez formandos dos cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) e do PLA (Português Língua de Acolhimento) da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre embarcaram recentemente até à Ilhas Canárias, no âmbito do programa Erasmus+ Ação Chave KA 121 Adultos.

"Essa experiência enriquecedora não só proporcionou aos participantes a oportunidade de explorar um ambiente culturalmente diversificado, mas também de aprimorar suas competências e conhecimentos num contexto internacional. Durante a mobilidade, os formandos puderam vivenciar novas práticas educativas, trocar experiências com colegas de outras nacionalidades e aprofundarem temas relevantes para a sua formação, com destaque para as questões da sustentabilidade, da literacia digital e da aprendizagem de línguas estrangeiras", explica uma nota enviada pela escola.

A participação nesta iniciativa não apenas ampliou os horizontes de aprendizagem dos formandos, mas também fortaleceu os laços entre a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre e o Centro de Educação de Pessoas Adultas – Fernando Marrero Polido (Arucas- Gran Canárias). Além disso, reforçou o compromisso da escola com a excelência académica e a inovação pedagógica, evidenciado pelo reconhecimento da sua acreditação ERASMUS+ KA 120- ADULTOS, desde 2021.

O programa Erasmus+ tem desempenhado um papel fundamental na promoção da cooperação internacional, na qualidade da educação formal, não formal e informal e no enriquecimento das experiências educativas dos participantes. Para os formandos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre, esta mobilidade representou não apenas uma oportunidade de aprendizagem, mas também um marco inesquecível em seus percursos de formação e crescimento pessoal.

O programa de mobilidade que proporcionou esta enriquecedora experiência aos formandos dos cursos EFA e PLA da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre foi cuidadosamente preparado pela coordenação dos cursos EAF e dos Projetos ERAMSU+ em conjunto como o CEPA Fernando Marrero Pulido, com destaque para o trabalho incansável das professoras Montse Traumont, Lourdes Manzanera e dos restantes professores do referido centro. Assim, foram planeadas uma variedade de actividades que envolveram os formandos adultos das duas instituições, garantindo uma experiência completa e significativa, com destaque para as visitas culturais (Centro Histórico de Las Palmas, ao Museu Canários e Grutas “Cueva Pintada”); atividades letivas em sala de aulas; sarau intercultural e visita à Reserva Natural de Maspalomas.

Todas actividades elaboradas foram pensadas para promover a interação entre os participantes, o desenvolvimento de competências-chave e a exploração das riquezas culturais e educacionais das Ilhas Canárias e das Ilhas da Madeira. Os formandos da Escola da Torre tiveram a oportunidade de dar a conhecer um pouco da gastronomia, folclore e tradições da Madeira e também apresentaram um conjunto de trabalhos feitos nas diferentes áreas de competências chave.

A colaboração entre o CEPA de Arucas e Firgas e da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre, começou no ano letivo de 2022-2023 e demonstra o poder da cooperação interinstitucional no campo da educação de adultos. O empenho e a dedicação de todos os envolvidos foram fundamentais para o sucesso desta mobilidade, que deixará uma marca indelével nos participantes, enriquecendo não apenas os seus conhecimentos, mas também as suas experiências de vida.