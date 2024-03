Elementos da Escola da Ladeira e Lamaceiros em Barcelona para frequentar curso

Durante esta semana, dois docentes, quatro assistentes operacionais e a administrativa da Escola Básica com Pré-escolar e Creche de Ladeira e Lamaceiros encontram-se em Barcelona a frequentar o curso estruturado 'ENGLISH LANGUAGE COURSE FOR TEACHERS: BUILDING FOUNDATIONS: BEGINNER LEVEL', no âmbito do projecto KA122 'Educar na Multiculturalidade! Os desafios da inclusão', juntamente com outros colegas de vários países europeus, ao abrigo do Programa Erasmus +.

Este projecto tem como objectivos principais a 'Multiculturalidade, diversidade e inclusão', 'Aprendizagem ao ar livre' e 'Consciência e práticas ambientais'.