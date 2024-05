Bombeiros realizam simulacro de incêndio no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio na Escola Profissional Atlântico, no edifício Marina Shopping, no Funchal.

No exercício foi simulado um incêndio no 1.º piso, de onde resultou uma vítima.

Participaram no simulacro dez elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três viaturas.

A PSP também esteve presente.