Marítimo vai à escola

O Marítimo voltou à escola.

Uma comitiva do clube, que integrava vários atletas, masculinos e femininos, de diferentes modalidades, esteve esta tarde na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Estreito da Calheta, numa iniciativa integrada no dia do estudante.

O treinador Fábio Pereira e os jogadores Fábio China e René Santos foram os 'representantes' verde-rubros da equipa A, enquanto do futebol feminino marcaram presença na 'festa' com os alunos Mariana Jaleca, Clara Nóbrega, da equipa principal e ainda Lara Pestana, jogador da formação sub-19. Cláudia Caires e André Pereira foram os jogadores de futsal a participar neste iniciativa enquanto do andebol a figura foi Matias Abreu.

Destaque para Fábio China e para a futebolista Lara Pestana, antigos alunos da escola hoje visitada pelo Marítimo, e que são grandes referências para os alunos desta instituição escolar.