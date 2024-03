56 estabelecimentos de ensino já participam no projecto Escola Azul

Rui Barreto salientou, hoje, todo o envolvimento e a adesão das escolas em projectos de cariz ambiental, frisando o papel que tais acções representam para o futuro. O secretário regional da Economia, Mar e Pescas participou, esta manhã, na cerimónia do hastear das bandeiras Verde e Bandeira Escola Azul na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia.

O projecto Escola Azul, que se iniciou em 2020, conta já com a participação de 56 escolas, envolvendo mais de 9.500 alunos, em projectos de protecção da biodiversidade marinha.

Rui Barreto referiu que 89% do território marinho da Madeira está protegido, revelando as preocupações para com o ambiente, por forma a garantir a sustentabilidade e os stocks de peixe. O governante salientou, no entanto, a necessidade de envolver toda a gente nesta consciência ambiental.

O secretário fez ainda questão de “desmistificar” algumas questões relacionadas com a aquacultura. “É um desígnio europeu e das novas gerações. Estamos também a proteger o eco-sistema do peixe selvagem”, disse, acrescentando que tudo tem de ser feito com equilíbrio.

O governante quis ainda salientar que a Madeira é "pioneira" na protecção do ambiente.