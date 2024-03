Pela 17.ª vez a Escola da Ribeira Brava hasteou bandeira Eco-Escolas

A EB1/PE/Creche da Ribeira Brava hasteou na passada sexta-feira, a 15 de Março, a bandeira Eco-Escolas pela 17.ª vez. "Um marco significativo que é motivo de orgulho para o concelho, pois reflecte todo o trabalho desenvolvido na escola para sensibilizar e educar para a tomada de decisões conscientes relacionadas com o ambiente, os recursos naturais e a sua valorização", refere nota de imprensa.

A cerimónia, que envolveu todos os alunos da escola, desde o pré-escolar ao 4.º ano, ficou marcada pelo hastear da bandeira, assim como teatro e um desfile de chapéus reciclados.

O dragoeiro da escola foi 'baptizado0 de 'Diamante' e a árvore da horta biológica escovilhão recebeu o nome ‘Nini Júnior’.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, congratulou aquele estabelecimento de ensino pelas actividades, assim como dinamismo desenvolvido no âmbito do projecto 'Eco-Escolas', que pretende educar as crianças a proteger o seu habitat através de pequenos passos na escola, em casa e no meio ambiente.

Na ocasião, o autarca destacou, ainda, as hortas biológicas e a criação de chapéus reutilizados que transmitiram uma mensagem importante: “Às vezes estamos preocupados com a separação do lixo e esquecemos que devemos tentar produzir cada vez menos lixo. Separar é importante, mas reduzir é ainda mais. E reduzir significa reutilizar o que já temos”, referiu.

Nascimento felicitou a escola pelos anos que tem hasteado a bandeira Eco-Escolas e que significa uma imagem de boas práticas ambientais.

O programa Eco-Escolas é desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação para encorajar acções e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.

A EB1/PE/Creche da Ribeira Brava tem desenvolvido este programa desde 2007 através de temáticas trabalhadas no âmbito curricular como forma de sensibilizar a comunidade escolar para a tomada de atitudes conscientes.