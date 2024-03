Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à chuva forte e agitação marítima

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as costas Norte, Sul e regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte.

O aviso vigora entre as 21h26 deste sábado e as 12h00 de domingo, amanhã.

Estão previstos aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, ocasionalmente de granizo.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo devido à agitação marítima na costa Norte da Madeira e Porto Santo, que será válido das 3h00 às 19h00 do dia 26 de Abril, terça-feira.

As ondas serão de Noroeste com 4 a 5 metros.