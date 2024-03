Sete distritos de Portugal continental sob aviso laranja devido à agitação marítima

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja por agitação marítima, informou hoje o IPMA, colocando em aviso amarelo 16 distritos de Portugal continental devido à neve, precipitação ou vento forte.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, aplica-se aos sete distritos de norte e centro da costa litoral de Portugal Continental devido à agitação marítima, entre as 12:00 de terça-feira e as 03:00 de quarta-feira, em que se prevê "ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima", de acordo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entre segunda-feira e quarta-feira, estes sete distritos, assim como Faro, Setúbal, Beja e a Região Autónoma da Madeira, em particular a costa norte e Porto Santo, estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, com a previsão de "ondas de noroeste com quatro a cinco metros".

A previsão de queda de neve, entre segunda-feira e terça-feira, afeta 11 dos 18 distritos de Portugal continental, nomeadamente Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, que estão sob aviso amarelo.

Segundo o IPMA, nestes 11 distritos prevê-se "queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação acima de 800/1.000 metros, que poderá ser de cinco centímetros acima de 800 metros", o que poderá levar a perturbações causadas por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, por exemplo, "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados".

Há ainda aviso amarelo devido à "precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas fortes de vento", entre as 18:00 deste domingo e as 03:00 de segunda-feira, para os distritos de Évora, Faro e Beja, alertou o instituto responsável pelo serviço nacional meteorológico.

Aos alertas de agitação marítima, neve e precipitação junta-se o aviso amarelo de vento forte, que se aplica aos distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, entre segunda-feira e terça-feira, informou o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.