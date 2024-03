Veja as fotos da entrega de prémios do Torneio Internacional Marítimo Centenário

Após quatro dias repletos de jogos, chegou ao fim, esta terça-feira à tarde, o Torneio Internacional Marítimo Centenário, que decorreu no Complexo dos verde-rubros, em Santo António.

O CS Marítimo venceu nos sub-9, o CD Barreirense nos sub-11 e o CD Ribeira Brava conquistou o 1.º lugar nos sub-13.

A organização faz um balanço positivo. De acordo com o coordenador do futebol jovem do Marítimo, Nuno Naré, a aposta na "internacionalização" é para manter. Na edição de 2024 marcaram presença equipas do estrangeiro, nomeadamente uma da Grécia e três do Brasil, estas ligadas às academias verde-rubros no país. Do continente três equipas fizeram a viagem rumo à Madeira para participar no torneio do Marítimo.

