O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo devido à agitação marítima na Madeira e no Porto Santo.

O aviso estará em vigor entre as 15h00 de amanhã e as 6h00 do dia 21 de Março, quinta-feira.

São esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de Norte.