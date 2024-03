Infarmed autoriza rótulo em espanhol para colírio em rutura de 'stock'

O Infarmed autorizou a utilização do medicamento Colircusi Gentadexa, para tratamento tópico de infeções oculares e auditivas, com rotulagem em espanhol, por rutura de 'stock', anunciou a autoridade do medicamento.

Num anúncio publicado no 'site', a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) dá conta da rutura de 'stock' do medicamento Colircusi Gentadexa, lembrando que a autorização para uso de rotulagem em espanhol é excecional.

Na nota, o Infarmed indica ainda que as embalagens do medicamento serão acompanhadas de um folheto informativo em português.

O Colircusí Gentadexa é utilizado em oftalmologia para o tratamento tópico de infeções da superfície ocular com inflamação causada por microrganismos sensíveis à gentamicina, infeções bacterianas e inflamação nas pálpebras e/ou conjuntiva e córnea.

É igualmente usado no tratamento tópico de infeções bacterianas do canal auditivo externo, como otites externas e outras afeções inflamatórias.