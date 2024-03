Pelo menos 143 migrantes em dois barcos foram escoltados até às Ilhas Canárias

Pelo menos duas embarcações com 143 pessoas de origem subsaariana a bordo, incluindo três menores, foram escoltadas nas últimas horas pelo Resgate Marítimo espanhol até portos nas Ilhas Canárias, em Espanha.

Um dos barcos foi escoltado até o porto de Arguineguín, na ilha Grand Canária, onde os serviços de saúde locais transportaram três migrantes para hospitais na ilha.

A embarcação foi escoltada pelo navio Guardamar Calíope e detetada pelo Sistema Integrado de Vigilância Estrangeira (SIVE) quando navegava a 10,2 quilómetros da costa.

A operação de resgate dos seus 53 ocupantes - 50 homens e três mulheres - ocorreu no final da noite de quarta-feira, declarou fontes do Resgate Marítimo à EFE.

Outro navio, o Salvamar Adhara, foi encarregado de escoltar para o porto de La Restinga, na ilha de El Hierro, uma embarcação com 90 pessoas - 87 homens, incluindo três menores -, que estava a 3,7 quilómetros da costa.

Três membros deste segundo grupo tiveram que ser atendidos no cais de La Restinga devido a ferimentos leves.

Dados do governo espanhol conhecidos na segunda-feira, indicam que o número de migrantes que chegaram este ano às ilhas das Canárias de forma irregular aumentou 469% em relação ao ano passado.

Entre 01 de janeiro e 15 de março, chegaram 12.393 migrantes às Canárias (arquipélago no Atlântico) a bordo de 190 embarcações precárias (conhecidas em Espanha como "pateras"), face a 2.178 pessoas no mesmo período de 2023.

Já às costas espanholas do Mediterrâneo (Espanha continental e ilhas Baleares), chegaram, no mesmo período, 2.011 migrantes, mais 54% do que em 2023.