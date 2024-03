Almería consegue nas Canárias primeira vitória na Liga espanhola à 29.ª jornada

O Almería bateu hoje fora o Las Palmas, por 1-0, na 29.ª ronda da Liga espanhola de futebol, conseguindo o primeiro triunfo para o campeonato na presente temporada graças ao golo solitário do brasileiro Leo Baptistão.

Na estreia do treinador Pepe Mel, após a demissão de Gaizka Garitano, o avançado sul-americano marcou aos 14 minutos, colocando um ponto final na série negra de 31 jogos sem vencer na La Liga, algo que não acontecia desde 20 de maio de 2023, na 35.ª jornada da época passada.

Desde então, o Almería, do guarda-redes português Luís Maximiliano, averbou 12 empates e 19 derrotas, tendo marcado 30 golos e sofrido 61, tendo, após a vitória de hoje, ficado a apenas um golo do pior recorde nas cinco principais ligas europeias neste século, que continua com os ingleses do Derby County.

O Schalke 04 (Alemanha), o Ancona (Itália) e o Levante (Espanha) completam o top 5 dos registos negativos, com 30, 28 e 27 partidas sem vencer nos respetivos campeonatos.

Em Espanha, depois do Almería (31 partidas sem vencer), estão o Levante (27), o Sporting de Gijón (24), o Cádiz (23) e o Elche (22).

A formação andaluz é a lanterna-vermelha da Liga espanhola, somando 13 pontos.