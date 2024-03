Grupo francês Louis Dreyfus compra maior exportador de café solúvel do Brasil

A empresa francesa Louis Dreyfus Company (LDC) chegou a um acordo para adquirir 100% das ações da Cacique, a maior produtora, processadora e exportadora de café solúvel do Brasil, anunciaram hoje as duas empresas em comunicado.

Este anuncio acontece no mesmo dia em que o Presidente brasileiro, Lula da Silva, recebeu o seu homólogo de França na cidade amazónica de Belém, na primeira paragem de Emmanuel Macron numa visita ao Brasil que terminará na quinta-feira.

As duas empresas assinaram hoje um acordo vinculativo comprometendo-se a realizar a transação, cujo valor não foi divulgado e que depende agora da autorização das entidades reguladoras.

Segundo o comunicado, a Cacique é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de café solúvel em volume e tem atividades em 70 países, duas fábricas de processamento no Brasil e uma equipa de cerca de 1.000 colaboradores.

O CEO da LDC, Michael Gelchie, disse que a compra está em linha com a estratégia do grupo francês de melhorar as suas receitas, concentrando-se em produtos de maior valor acrescentado.

De acordo com o executivo, a aquisição vai acelerar o processo de expansão no negócio do café solúvel, iniciado este ano com o acordo de parceria com o produtor vietnamita de café solúvel liofilizado iLD Coffee Vietnam, e que poderá tornar a LDC num dos maiores produtores mundiais de café solúvel.