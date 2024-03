Policiamento de proximidade em debate no Café Memória

No próximo sábado, 23 de Março, o Café Memória da Madeira estará de volta, das 9h30 às 11h30, com o tema "Policiamento de proximidade" com um representante da Polícia de Segurança Pública (PSP), informa a organização desta iniciativa que debates temáticas da sociedade à saúde.

O Café Memória é aberto a toda a comunidade e é um projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés.

O Café Memória da Madeira, projecto que pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares, irá assim regressar no espaço habitual, o Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).