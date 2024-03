Sobe para 27 número de mortos por causa da chuva que atingiu o sudeste do Brasil

Pelo menos 27 pessoas morreram devido às chuvas fortes registadas nos últimos dias em vários estados do sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo, indica o mais recente balanço oficial das autoridades locais.

O governo regional do Espírito Santo informou, em comunicado, que 19 mortes foram registadas no estado, mais duas do que no anterior balanço, divulgado no domingo.

A maioria das mortes (17) aconteceu em Mimoso do Sul, uma cidade com cerca de 25 mil habitantes que foi a mais afetada pelo mau tempo, que começou na noite de sexta-feira e causou inundações cujo nível só começou a descer no domingo.

Mais duas mortes foram registadas na localidade vizinha de Apiacá.

No estado do Rio de Janeiro foram confirmadas oito mortes nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Santa Cruz da Serra e Arraial do Cabo, a maioria devido a aluimentos de terra em regiões montanhosas, avançou o Governo estadual.

As autoridades disseram que quatro pessoas morreram no desabamento de uma casa e de um pequeno prédio em Petrópolis, a cerca de 70 quilómetros da capital do estado.

Escolas públicas foram convertidas em abrigos, de acordo com uma comissão de emergência criada pelo governo local e pelas equipas de resgate.

Em 2022, cerca de 241 pessoas morreram na cidade turística de Petrópolis, na sequência de chuvas torrenciais.

A tempestade deveu-se à chegada de uma frente fria que causou estragos a meio da semana no estado do Rio Grande do Sul, tendo afetado em seguida São Paulo e Rio de Janeiro, antes de chegar a Espírito Santo, explicaram os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) brasileiro.

A tempestade surge depois de uma onda de calor na região, onde se registou, no domingo, uma sensação térmica de 62,3ºC no Rio de Janeiro.