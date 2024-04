Passageiros desembarcados em portos nos Açores registam quebra de 11,3% em Março

O número de passageiros desembarcados em portos nos Açores registou uma quebra de 11,3% em Março face ao período homólogo, segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística (SREA). No total, em Março, foram contabilizados 29 925 desembarques de passageiros por via marítima, em cinco ilhas do arquipélago, segundo os dados disponíveis na página do SREA e consultados pela Lusa.

Em comparação com o mesmo mês em 2023, em que tinham desembarcado 26.544 passageiros, houve uma redução de 3.381 passageiros, equivalente a 11,3%.

Já em Janeiro o número de desembarques tinha registado uma descida homóloga, apesar de ter voltado a aumentar em fevereiro.

No valor acumulado do primeiro trimestre, contam-se 74.367 passageiros, menos 8,9% do que em 2023.

Em Março, foram canceladas várias viagens da Atlânticoline, devido a uma greve decretada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pescas, entretanto suspensa.

No inverno, existem apenas ligações marítimas de passageiros nos Açores entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge) e entre as duas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo).

A ilha do Pico, que tem várias ligações diárias ao Faial, foi a que registou maior movimento de passageiros, em março, com 12.696 desembarques, menos 12,6% do que no período homólogo.

O Faial verificou valores semelhantes, com 12.331 passageiros desembarcados, uma quebra de 11,4% face a março de 2023.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações diárias ao Pico e ao Faial, registou uma redução de 2,8%, contabilizando 1.376 desembarques.

As ilhas do grupo ocidental contrariaram a tendência, registando um aumento de movimento nos portos.

Entre janeiro e Abril, a 'linha rosa', que liga as ilhas das Flores e do Corvo, tem ligações apenas duas vezes por semana.

Nas Flores, o número de desembarques aumentou de 29 para 81 (179,3%), face a março de 2023, enquanto no Corvo aumentou de 34 para 60 (75,5%).

No valor acumulado dos primeiros três meses do ano, todas as ilhas registaram descidas, com exceção da ilha das Flores, que teve um aumento de 8,7% nos desembarques.

Desde 2020 que está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre Maio e Setembro.

Nos meses de época alta, há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.