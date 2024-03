A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso para mau tempo no mar que tinha sido emitido em relação à Madeira.

Estava em vigor um aviso de mau tempo sinal 6.

Apesar do cancelamento, a Capitania recomenda aos "proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade".