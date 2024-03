Cerca de 30 operacionais retomam buscas por casal francês em São Vicente

Tal como previsto, as buscas pelo casal francês que está desaparecido, desde sábado, em São Vicente, foram retomadas esta manhã por cerca de 30 operacionais.

"De acordo com aquele que é o nosso planeamento vamos fazer a orla costeira na zona da Fajã da Areia até ao centro de São Vicente", adiantou ao DIÁRIO, João Góis, comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No terreno permanecem os elementos da PSP, o Serviço Regional de Protecção Civil, a equipa de drones do Comando Operacional da Madeira, operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Autoridade Marítima Nacional, através de uma embarcação da Polícia Marítima. Além disso, também existe uma equipa de investigação criminal a trabalhar em "back office", nomeadamente na recolha de informações e generalização de imagens.

Casal de turistas desaparecido

No entanto, até ao momento, as autoridades permanecem sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro do casal de turistas, que foi visto pela última vez no sábado, por volta das 15h45, em direcção ao Porto Moniz, no sítio do Calhau, mais precisamente na Avenida Marcos Marques Rosa.

Trata-se de um homem de 58 anos e de uma mulher de 56 anos de nacionalidade francesa. O turista, de 1,80m, trajava um casaco cinzento e umas calças de fato de treino largas de cor azul e a mulher, que mede 1,69m, trajava um casaco desportivo de cor azul e levava consigo uma mochila cor-de-rosa.

Nas redes sociais, a filha voltou a deixar o alerta para quem tiver informações sobre o paradeiro dos seus pais para contactar a polícia. "Pelo que eu sei, a polícia está à procura na montanha, na Beira das Lapas. Mas, alguém julga que os viu, por volta das 16h ou 17h, do dia 16, perto da estrada antiga ao lado do túnel depois da queda de água", pode ler-se na sua publicação.