Projecto eGames Lab em São Francisco com a inauguração do Pavilhão de Jogos Português

De 18 a 22 de Março, a prestigiada Game Developers Conference (GDC), que decorre em São Francisco, de 18 a 22 de Março, contará com um Pavilhão de Jogos Portugueses.

Esta participação foi organizada pelo consórcio 'eGames Lab', do qual a ACIF-CCIM faz parte, com este pavilhão a representar um marco significativo para a crescente indústria de jogos em Portugal.

Com uma selecção de empresas portuguesas, o 'Portuguese Gaming Pavilion' promete cativar os participantes com tecnologia de ponta, experiências de jogo imersivas e cativantes. Entre as empresas pioneiras que representam o consórcio eGames Lab, destacam-se, entre outras, as empresas WOWSYSTEMS, YACOOBA, REDCATPIG ou a INFINITY GAMES.

Além das conceituadas empresas portuguesas, o pavilhão irá acolher uma variedade de co-expositores convidados, incluindo dc1ab, Anybrain, Didimo, Zarc Attack, Baleias e Jogos, Mr. Kite e Dino Boss. "Juntas, estas empresas representam o espírito vibrante e colaborativo da comunidade global de jogos", diz a ACIF, em comunicado.

A GDC serve como um importante encontro entre os criadores de jogos, editores e entusiastas, proporcionando uma plataforma para colaboração, inovação e inspiração.

Os participantes podem esperar uma variedade de experiências, desde painéis e workshops perspicazes a anúncios de produtos emocionantes e oportunidades de networking. Com a sua rica história e legado de fomentar a criatividade e a inovação, a GDC é o pano de fundo perfeito para o Pavilhão de Jogos de Portugal brilhar.