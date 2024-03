Aluno de Santana premiado no Campeonato Nacional de Jogos de Matemática

Gustavo Ornelas, aluno do 7.º ano da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, conquistou o 2.º lugar no Campeonato Nacional de Jogos de Matemática, que teve lugar no dia 14 de março, na Universidade de Aveiro. A informação é revelada numa nota de imprensa da instituição de ensino do concelho.

"Nesta competição, que promove o desenvolvimento de inúmeras competências de matemática, nomeadamente, ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro, na visualização de sequências de jogadas e na ponderação e avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão, participaram 1.800 alunos de 322 escolas do país", entre as quais 12 da Madeira, correspondentes a 12 alunos nas várias provas.

"Gustavo Ornelas, que se havia sagrado campeão regional no Jogo Dominório, representou com distinção a RAM, na cidade de Aveiro, acompanhado pela sua professora de Matemática Márcia Dória", acrescenta a nota.

Ainda destaque para o grupo de Matemática da Escola que "congratula o aluno e agradece o apoio da Direção da Escola, da Comissão Organizadora dos Jogos de Matemática e da Câmara Municipal de Santana".

De acordo com a organização da prova nacional, neste ano lectivo decorreu a 17.ª edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM17), sendo que a final decorreu no dia 14 de Março de 2024, na Universidade de Aveiro, "data em que se celebra o Dia do Pi e o Dia Internacional da Matemática".

"A Associação Ludus , a Associação de Professores de Matemática , a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva promovem anualmente, desde 2004, esta competição. A atual edição do campeonato é organizada localmente pela Universidade de Aveiro, através da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro , do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e do Projeto Matemática Ensino (PmatE)", enumera.