Aluno da 'Levada' campeão nacional do jogo Rastros no 2.º Ciclo

Diogo Teixeira, aluno da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva ('Levada') sagrou-se campeão nacional do jogo Rastros no 2.º Ciclo.

"Os alunos da Região Autónoma da Madeira que se sagraram campeões regionais dos diferentes jogos matemáticos, em cada nível de escolaridade, representaram a RAM no 17.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. O evento teve lugar no passado dia 14 de março (Dia Internacional da Matemática), na Universidade de Aveiro e contou com cerca de 1800 alunos de 322 escolas de todo o país", explica a escola através de uma nota de imprensa.

A comitiva madeirense, orientada pelos coordenadores regionais de Jogos Matemáticos, os professores Márcia Temtem e Henrique Flores, foi composta por doze alunos, respectivos professores acompanhantes e alguns familiares.