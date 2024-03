PTP acusa Mónica Freitas de querer passar "atestado de burrice aos madeirenses"

O Partido Trabalhista Português (PTP) acusou, hoje, a deputada Mónica Freitas, do PAN, de "querer passar um atestado de burrice aos madeirenses, ao insistir que não existe acordo com Miguel Albuquerque para viabilizar um governo de maioria parlamentar, no actual quadro governativo".

Em comunicado remetido às redacções, Raquel Coelho vai mais longe e afirma que existem "dois acordos". "O primeiro para o PAN viabilizar o Programa de Governo e o Orçamento Regional e o segundo para dizer que não há acordo", explica a mesma nota, apontando que Miguel Albuquerque "falhou redondamente" ao último, ao assumir de antemão um entendimento entre as três forças parlamentares.

O PTP considera, assim, que "os dirigentes partidários do PAN querem enganar os eleitores com uma questão de semântica", reafirmando que "o acordo existe mas que não está escrito, ao contrário do primeiro acordo de governo assinado no hotel Savoy".